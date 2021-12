Estreia da série "O Sexo e as Negas" divide opiniões

Em meio a polêmicas, estreou nesta terça-feira, 16, a nova série da Globo "O Sexo e as Negas", de Miguel Falabella. Para alguns críticos de TV, a atração não rendeu o que se esperava ou o que foi prometido. Além disso, há os que consideram que o autor não conseguiu escapar do racismo e do machismo.

A sexualidade - ao mostrar mulheres sempre disponíveis para o sexo - também foi um ponto considerado exagerado, em especial para um primeiro capítulo.

Antes mesmo da estreia, a série vinha sendo alvo de críticas. Diversas organizações do movimento negro e de mulheres se manifestaram contra o seriado.

A Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial (Seppir) chegou a informar que até o último dia 12 já havia 17 denúncias de racismo e o órgão precisou abrir uma investigação para apurar essas acusações.

O fato é que, mesmo sendo alvo de uma campanha na internet de boicote ao programa, "Sexo e as Negas" fez sucesso entre os internautas.

A hashtag com o nome da atração ficou entre assuntos mais comentados do Twitter. E como tudo que venha a ser exibido, agradou alguns e foi rejeitado por outros.

Falabella,vc é gênio!!! Apenas!!! A série enalteceu as negras!!! Sensacional!!! #SexoEAsNegas Bruno (@BrunooMarques79) 17 setembro 2014

#sexoeasnegas Desculpem mas esse programa é mt fútil e eu acho que agride a imagem da mulher negra. Charlie c: (@Charlesilvaa) 17 setembro 2014

Agora queremos saber sua opinião. O que você achou do primeiro episódio de "O Sexo e as Negas"? Deixa seu comentário no espaço abaixo.

adblock ativo