"Estou preparado para críticas", garante Nicolas Prattes

De uma hora para outra, a vida de Nicolas Prattes mudou completamente. O rapaz fazia faculdade de Administração quando iniciou os testes para a nova temporada de Malhação. Foi aprovado não apenas para integrar o elenco da novelinha da Globo, mas também para o papel de protagonista, na pele do disputado Rodrigo. Na entrevista a seguir, ele se diz pronto para as críticas e fala um pouco sobre trabalhar no mesmo projeto que a namorada, a atriz Livian Aragão, filha do humorista Renato Aragão.

Assim que passou nos testes para Malhação, você trancou a faculdade. Foi uma decisão sua?

Sim. Eu não teria como conciliar a novela e as aulas. E tenho muito apoio da minha família nessa decisão. Agora, estou totalmente direcionado para a carreira de ator. A faculdade é apenas um complemento, porque acho importante ter uma formação acadêmica.

Sua namorada, Livian Aragão, também está em Malhação. Vocês trocam dicas?

Não trocamos dicas, mas sabemos que um irá ajudar o outro se for preciso. Já trabalhamos também no musical Os Saltimbancos Trapalhões e a experiência foi ótima. Ensaiávamos juntos e foi um processo muito prazeroso. Mas aqui, pelo menos neste primeiro momento, quase não nos encontramos nos estúdios. Agora, só nos vemos em casa.

Como surgiu a oportunidade de participar de Malhação?

Fui convidado para fazer uma prova de improviso e, a partir de então, me chamaram para testes já com os textos da novela.

Em que você e o Rodrigo se parecem?

Eu amo minha família acima de tudo, sou um cara que se amarra em esporte e dou muito valor aos amigos. Tenho esse senso de justiça que o Rodrigo tem.

Você estreia na TV como protagonista. Está preparado para um possível sucesso e também para o assédio dos fãs?

Estou focado em contar essa história da melhor maneira possível e espero que o público se identifique. Tenho confiança de que vai dar certo e sei que o assédio é uma coisa natural da profissão.

E para as críticas? Está pronto?

Estou preparado para as críticas, sim, é claro! São elas que irão me fazer crescer como ator. Quero sair dessa temporada com pensamentos ainda mais maduros e experiências para levar para o resto da vida.

Quais atores mais inspiram você na sua carreira?

São o Leonardo DiCaprio e o Matthew McConaughey.

Seu "sogro", Renato Aragão, tem dado dicas para esse novo momento profissional?

Ele sempre diz para eu manter a calma e a tranquilidade e que, com o passar do tempo, vou alcançar meus objetivos. Sem falar que é maravilhoso conviver com ele. É como se tivesse uma enciclopédia sobre televisão bem na minha frente

adblock ativo