Estagiário invade estúdio do Jornal da Globo; assista

O descuido de um estagiário da redação do Jornal da Globo resultou em uma certa gafe na madrugada desta quarta-feira, 19.

No final do noticiário, quando os apresentadores Christiane Pelajo e William Waack já se despediam do público, o funcionário passou ao fundo da bancada e acabou aparecendo na transmissão.

A proximidade do rapaz com a bancada não teve como passar despercebida e assim que ele notou o erro, olhou para a câmera e voltou.

Após o ocorrido, o jornal foi encerrado e subiram os créditos.



Assista ao vídeo do Jornal da Globo:

