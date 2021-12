Esse Artista Sou Eu estreia no SBT nesta segunda

"Esse Artista Sou Eu" é a estreia desta segunda-feira, 25, às 23 h, no SBT. Celebridades do universo musical vão interpretar ícones da música nacional e internacional, sob o comando do apresentador, ator e humorista Márcio Ballas.

Os participantes serão orientados pela preparadora vocal Blacy Gulfier, o coreógrafo Netto Soares e o preparador de elenco Marcelo Boffat para convencer o júri de que são capazes de representar ao vivo grandes nomes da música, que podem ser de qualquer época e serão definidos de forma aleatória ao término de cada episódio.

A comissão julgadora é formada por três personalidades: Cyz Zamorano, Miranda e Thomas Roth.

