Esposa de César Filho é dor de cabeça para a Globo

A Globo renovou automaticamente, por mais três meses, o contrato de Elaine Mickely, mulher de Cesar Filho. O contrato dela venceu no dia 31 de dezembro, mas previa a renovação automática caso a emissora não se manifestasse antes disso. O trabalho da atriz na novela Império vai agora até março.

Curiosamente...

...Elaine só foi integrada à novela global depois que surgiram rumores de que a Record estava de olho nela. De olho, não. Vai contratá-la assim que o contrato expirar. A menos que a Globo arrume algum projeto para ela, assim como está fazendo para tentar segurar Xuxa.

Diretor da Record leva Mercedes em sorteio

O ano passado foi bem bacana para Fabio Tucilho, diretor da Record Bahia, mas parece que 2015 será ainda melhor.

Oba!

Mal começou o ano e ele foi avisado que é um dos dez felizardos sorteados na promoção Natal Encantado, promovida pelo Shopping Salvador no final do ano...

Agora falta a mega-sena

Tucilho faturou simplesmente uma Mercedinha CLA 200 Urban, avaliada em cerca de R$ 130 mil. Tudo indica que ele nem vai ficar com o carro. Deve doá-lo para a Igreja Universal.

Mais festa

Tucilho, aliás, tem bons motivos para festejar. Uma das mudanças feitas no ano passado, a ida de José Eduardo, do Se Liga, Bocão, para o Balanço Geral, fez o ibope do programa vespertino da Record subir para 9 pontos. Antes, dava seis ou sete.

Com isso...

...o Se Liga, Bocão deixa de ser exibido e Eduardo passa a ficar duas horas e meia no ar só com o Balanço, cujo ibope na Bahia é maior do que a versão original exibida em São Paulo.

Um novo homem

De férias nos EUA, para variar, Silvio Santos anda com sua casa em Orlando de portas abertas para convidados.

Ranger de dentes

Nos corredores da Band em São Paulo não se fala de outra coisa: 2015 deve ser um ano de cortes de custos drásticos na casa. Isso significa "demissões". Em todas as áreas da emissora.

