Espetáculo Mar Morto tem apresentações gratuitas

Ainda comemorando o centenário do escritor Jorge Amado, o Teatro Molière, na Aliança Francesa, vai ser palco do espetáculo musical Mar Morto, que estreia nesta sexta-feira, 30. As apresentações são gratuitas e acontecem de 30 de novembro a 4 de dezembro, sempre às 20h, sendo que sábado e domingo (1 e 2 de dezembro) ganham sessões extras às 17h.

A trama mostra uma Salvador da década de 30, na qual se desenvolve a história de amor de Guma e Lívia. O romance proibido entre o valente pescador e a linda jovem da cidade alta é o centro da narrativa, que mostra o cotidiano e os conflitos dos pescadores e trabalhadores do mar do cais da capital baiana. A trilha sonora, em sua maioria composta por canções de Dorival Caymmi, é interpretada ao vivo pelos quarenta atores em cena, dando ainda mais vida ao universo do escritor baiano.

O elenco é encabeçado por Marcos Barreto e Raíssa Xavier, que interpretam os protagonistas Guma e Livia, contando com a participação especial de Diego Pombo, ex-integrante de A Fazenda, e da dançarina Rosiane Pinheiro, no papel de Rosa Palmeirão.

