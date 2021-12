"Espero continuar fazendo o que amo", diz Arthur Aguiar

Catapultados para a fama por conta da novelinha teen Rebelde (2011), o trio Chay Suede, Sophia Abrahão e Arthur Aguiar ostenta hoje o status de global. Os vínculos do tempo em que atuavam na TV Record, contudo, continuam bastante estreitos. Coincidentemente, sua primeira participação na televisão também foi em Malhação, na trama de 2009.

Após atuar em Cama de Gato (2009) e se mudar para a Record para integrar o elenco de Rebelde, o ator ainda protagonizou Dona Xepa (2013). O convite para voltar à Globo ocorreu neste ano, para interpretar Virgílio na primeira fase de Em Família. Nesta entrevista, Arthur fala sobre a nova fase de Duca, em Malhação.

Como você vê o Duca neste momento? Inspirou-se em alguém para compor o personagem?

É um cara que, com a ausência do irmão, teve que amadurecer muito rápido. Ele sempre foi alegre, brincalhão, divertido, namorador, dedicado e, de uma hora para outra, teve que assumir a responsabilidade de cuidar da avó e ser o homem da casa. Com isso, acabou ficando mais duro, mais responsável, e focando mais ainda no muay thai. Não me inspirei em ninguém em específico.

Você levou algo da carreira como nadador para a carreira de ator?

Com certeza! A natação me ensinou a ser uma pessoa determinada, focada e esforçada. Ensinou-me que, para a gente conquistar alguma coisa, tem que batalhar muito. Por isso que eu coloco na minha cabeça objetivos a curto, médio e longo prazos.

Na sua opinião, a Nat (Maria Joana) tem futuro com o Duca?

Difícil responder essa. Acho que, apesar de a Nat ter deixado o Duca balançado, ele ainda gosta muito da Bianca (Bruna Hamú).

Você torce para ele ficar com a Bianca?

Eu torço para que ele seja feliz!

Alguma novidade para o Duca nos próximos capítulos?

Depois da morte do irmão, ele vai passar a ver a vida de forma diferente, mais leve.

E como anda a carreira de músico?

Estou morrendo de saudade dos palcos, mas o momento é de focar em Malhação. Pretendo voltar para a música o quanto antes.

Quais são seus planos para o futuro na televisão? Tem algum sonho em especial?

Espero poder continuar fazendo o que eu amo, que é atuar. Um dos meus sonhos, sem dúvida, é contracenar com o Tony Ramos. Espero poder realizar isso um dia.

Como é a amizade com o Chay Suede e a Sophia Abrahão, que também eram de Rebelde?

A gente se encontra muito pouco porque gravo Malhação do outro lado do Projac, mas a amizade que temos é para sempre.

