Escolinha do Professor Raimundo estreia novos episódios

A sensação para os 20 atores do elenco da Escolinha do Professor Raimundo é a mesma: eles passaram de ano. Após o sucesso da primeira temporada, dez episódios novos estreiam no canal Viva nestsa segunda, 12, às 20h30, e mais seis irão ao ar na Globo, aos domingos, em outubro. Sem alterações no programa, a diretora Cininha de Paula afirma que aprendeu com Chico Anysio que não se mexe em time que está ganhando.

Inclusive, é visível o entrosamento entre Bruno Mazzeo (Professor Raimundo), Ângelo Antônio (Joselino Barbacena), Betty Gofman (Dona Bela), Dani Calabresa (Catifunda), Ellen Rocche (Capitu), Evandro Mesquita (Armando Volta), Fabiana Karla (Cacilda), Fernanda de Freitas (Marina da Glória), Fernanda Souza (Tati), Kiko Mascarenhas (Galeão Cumbica), Lucio Mauro Filho (Aldemar Vigário), Marcelo Adnet (Rolando Lero), Marcius Melhem (Seu Boneco), Marco Ricca (Pedro Pedreira), Marcos Caruso (Seu Peru), Maria Clara Gueiros (Cândida), Mateus Solano (Zé Bonitinho), Otaviano Costa (Ptolomeu), Otávio Müller (Baltazar da Rocha) e Rodrigo Sant'Anna (Batista). Por isso, os atores não precisaram se encontrar antes de começar a gravar como seus personagens.

"É uma continuidade do ano passado. Essa volta me faz sentir que passamos de ano, que estamos em outro patamar", diz Marcos Caruso.

O sucesso da nova versão da Escolinha do Professor Raimundo foi tão grande que Bruno Mazzeo conta que inúmeras vezes foi parado na rua por pessoas perguntando quando eles voltariam.

Para Cininha, a fórmula sempre dará certo. Por conta disso, não foi surpresa quando o diretor Ricardo Waddington lhe avisou que haverá novas temporadas nos próximos anos. Então, a diretora já está pensando em que personagens icônicos do programa que ficaram de fora podem ser homenageados em futuras edições.

"Eu tinha certeza absoluta de que isso ia acontecer. Eles têm que ter muita saúde, porque temos uns 10 anos de Escolinha do Professor Raimundo pela frente. Veremos que personagens entram, mas ninguém sai. Mas claro que tem alguns como a Beijo Muito, da Cláudia Rodrigues, que quero homenagear", revela Cininha.

Mais à vontade

As piadas continuam afiadas e abordando temas atuais como as redes sociais e a corrupção na política. Termos como 'Deputado ficha suja', 'Delação premiada' e 'Condução coercitiva' passam a fazer parte do vocabulário do programa, mas sendo colocados em um contexto mais leve, segundo o redator Péricles Barros.

Além disso, na nova temporada os atores estão se sentindo mais à vontade na pele dos personagens e acrescentando traços de suas personalidades. Fabiana Karla, por exemplo, conta que já imprimiu um ritmo mais acelerado para Cacilda, que antes era feita por Claudia Jimenez. E o restante do elenco confirma que é impossível não emprestar algo seu ao papel.

"Por mais que nós fôssemos os maiores imitadores do mundo, não conseguiríamos fazer igual. Eles foram os criadores desses personagens, marcaram várias gerações. Então, o máximo de ousadia que a gente pode ter é se apropriar de um ou de outro trejeito, de certo perfume que fica do personagem", afirma Kiko Mascarenhas.

O que importa é que a Escolinha do Professor Raimundo continua sendo uma homenagem. Aliás, Bruno Mazzeo garante que essa foi uma imposição sua desde que o Viva lhe chamou para o projeto. O ator defendeu que não devia ter nenhum personagem de um novo comediante que nunca passou pelo programa e também que o melhor é manter em curtas temporadas em vez de se tornar diário como a versão original.

"Eu sinto que a Escolinha toca no afetivo das pessoas. A gente nunca pode perder a coisa da homenagem. Todos temos muitos compromissos e juntar todo mundo é uma loucura. Tem que ser feito assim. Fazer uma leva, deixar uma saudade e voltar depois", afirma Bruno.

