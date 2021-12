Escolhida atriz que será Bruna Surfistinha em série de TV

Maria Bopp foi a escolhida para interpretar Bruna Surfistinha na série de TV baseada na vida da ex-prostituta. Bopp, de 24 anos, participou de "Oscar Freire 279", em 2011, no canal Multishow, e, ultimamente, atuava como continuista no cinema. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, a jovem já está morando no Rio de Janeiro, onde a série será gravada.

A trama vai mostrar a adolescência de Raquel Pacheco, que depois viria a se tornar Bruna Surfistinha, e terá como base o livro "O Doce Veneno Do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa", que já serviu para o filme protagonizado por Débora Secco, em 2011.

A série vai ser exibida pela Fox, mas ainda não tem data de lançamento.

