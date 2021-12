"Escolhi uma profissão ingrata e difícil", afirma Maria Flor

A vida dos artistas parece perfeita. Mas Maria Flor deixa claro que as coisas não funcionam bem assim. A atriz, que interpreta a corajosa Taís de Sete Vidas, novela das 18 horas da Globo, confessa que, muitas vezes, tem vontade de abandonar a profissão e se aventurar em outra área.

Na história do folhetim, Taís largou a boa vida como executiva em São Paulo para se tornar mergulhadora em Fernando de Noronha. Lá, conheceu o mocinho Pedro (Jayme Matarazzo), por quem se apaixonou. Só que ele sempre foi ligado em Júlia (Isabelle Drummond).

Porém, este romance, a princípio, era proibido porque eles achavam que eram irmãos. Duas novidades mudaram isso: Pedro e Júlia não são irmãos e Taís está grávida. "Amor é coisa séria. Acho que vai ser um triângulo movimentado e bem interessante na novela", torce a atriz.

Você interpreta uma mergulhadora em Sete Vidas. Como era sua relação com o mar antes da novela?

Não tenho nenhuma intimidade com o mar, mas isso não chegou a me preocupar. Fiquei tranquila quando soube que gravaria em Fernando de Noronha porque lá não é tão agitado.

O que mais chamou sua atenção no papel?

Acho que a Taís é uma personagem muito rica, porque foi capaz de transformar sua vida. A minha geração viveu essa pressão de ter logo de optar por um caminho assim que saiu da escola. E muita gente, conforme amadureceu e vivenciou a rotina que escolheu, percebeu que não era bem como imaginava, que não estava feliz. Parte do público deve se identificar com essa vontade de fazer tudo completamente diferente.

Você já passou por essa situação?

Ah, todos os dias eu penso em, de repente, chutar tudo para o alto e tomar outro rumo na vida.

Por quê?

Eu não acho que falta espaço para trabalho. O problema é que escolhi uma profissão ingrata e difícil. Mexe o tempo todo com sua vaidade e, o pior, na frente de todo mundo. Essa exposição é muito angustiante, assim como o fato de se tornar uma pessoa pública. Eu não posso dizer que não lido bem com isso, mas não é fácil. As pessoas acham que me conhecem bem, mas nem sempre somos o que pensam.

De que forma isso afeta a sua relação com o trabalho?

Muitas vezes, na hora de escalarem você, enxergam características construídas pela imagem que as pessoas criaram, mas que nem sempre condizem com a sua realidade. Eu, por exemplo, sei que sou vista como a "mocinha delicadinha". Eu quero poder fazer tipos mais ousados e que fujam mesmo de mim. Uma grande vilã, por exemplo.

A tendência é a Taís seguir por esse caminho mais delicado ou você acha que o triângulo amoroso pode aguçar alguma vilania nela?

Ainda estamos no início dessa trama, mas a Taís pode surpreender. Ela largou tudo para mudar de vida e buscar a própria felicidade. De repente, quando está feliz com o Pedro, algo ameaça essa tranquilidade. Amor não acontece toda hora. Quando vem, a gente precisa batalhar por ele. Não sei que instrumentos a Taís usará, mas ela não me parece muito passiva.

No ano passado, você dirigiu a série Só Garotas, do Multishow. Essa pode ser uma movimentação para estar cada vez menos na frente das câmeras?

Eu tenho alguns projetos de direção para o ano que vem. Olha, não penso em parar de atuar, mas quero investir mais nisso. São projetos ainda embrionários. Acho que não é bacana falar enquanto não houver algo mais concreto para ser dito. Mas não estou querendo deixar de ser atriz para fazer apenas direção. Uma atividade não invalida a outra.

adblock ativo