Eron pede perdão para Niko em "Amor à Vida"

Depois de trair Niko (Thiago Fragoso), Eron (Marcello Antony) voltou atrás e pede perdão para o chef em "Amor à Vida", novela da Rede Globo. O advogado procura o ex em seu restaurante. "Eu vim te pedir perdão por tudo o que eu aprontei, por ter te traído daquela maneira horrorosa. Depois ter te atormentado, dizendo que o bebê era meu, fugindo com ele e a Amarilys (Danielle Winits)... Eu queria, de alguma maneira, ressarcir você pelas coisas ruins que eu fiz. Péssimas".

Mesmo magoado, Niko ouve o ex-companheiro. "Eu acho que tudo o que eu vivi ultimamente... Ter um filho, uma mulher, enfim, foi tudo uma ilusão... Foi algo de que eu precisava viver para saber o que eu realmente quero da vida. Eu quero voltar com você, Niko. Quero trazer as minhas malas pra cá, quero que tudo seja como antes. A Amarilys foi me envolvendo, manipulou os meus sentimentos. Primeiro ela queria ter o bebê por sua causa. Jurou que não ia contar nada, que depois ia deixar o bebê com você. O que importa é que eu percebi que tudo era uma mentira. Volta comigo, Niko".

Niko é pego de surpresa, mas não cede na primeira investida do advogado. "É claro que a gente viveu coisas lindas, Eron, mas a vida não é um conto de fadas. Não dá para eu te receber de braços abertos, você trazer as malas para cá, e tudo voltar a ser como antes. Não dá".

Eron diz que não vai desistir.

