Os fãs da série Friends já podem assistir o primeiro trailer completo da reunião do elenco, que foi divulgado pela HBO Max, nesta quarta-feira, 19. Com inúmeros fãs até hoje, a série esteve no ar entre os anos de 1994 e 2004. O especial será exibido em 27 de maio, através do serviço de streaming.

O reencontro contou com a presença de Jennifer Aniston, Matt Le Blanc, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Courteney Cox e David Schwimmer, que interpretaram os seis amigos que conquistaram gerações. Além disso, é possível ver no vídeo participações especiais, como Tom Selleck, que esteve nas primeiras temporadas.

O episódio especial será uma forma de homenagear o legado do seriado e conta com a direção e Ben Winston, enquanto a produção fica por conta dos próprios atores da série. Os criadores do projeto, Kevin Bright, Martha Kauffman e David Crane, retornam como produtores executivos.

Da Redação Episódio com reunião do elenco de 'Friends' ganha primeiro trailer completo

