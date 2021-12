Engenheiro Rodrigo Massoni vence 'MasterChef Brasil' 2019

Rodrigo Massoni conquistou a edição do MasterChef Brasil 2019 na noite deste domingo, 25. Engenheiro e paulista, da cidade de Osasco, ele garantiu que não pretende voltar a exercer a profissão.

"Não sei mais o que é engenharia, não faço a menor ideia. É uma página virada na minha vida e não volto para ela não", afirmou em entrevista a Band, emissora que transmite o reality gastronômico.

Rodrigo disputou a final com a enfermeira piauiense Lorena Dayse. Para o menu completo, ele preparou tortellini de camarão em caldo asiático como entrada, barriga de porco ao molho agridoce com vinagrete de feijão manteiguinha de Santarém como prato principal e sorvete de coco, gengibre e limão com farofa de gergelim como sobremesa.

Como prato principal, Lorena apresentou carneiro ao leite de coco com baião de dois de feijão verde e alho-poró. No Twitter, os internautas repercutiram o resultado.

