Encontro entre Zé Maria e Isabel termina em sexo

Depois de sete anos, Isabel (Camila Pitanga) terá sua primeira noite de amor com Zé Maria (Lázaro Ramos) em Lado a lado. No entanto, o marinheiro pergunta a ela com quantos homens se deitou durante todo esse tempo.

A dançarina se ofende e os dois discutem feio. Isabel coloca Zé Maria para fora de sua casa. Depois, ele volta para pedir desculpa e os dois reatam.

adblock ativo