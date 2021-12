Empresário aciona advogados de Mara após Rebeca quebrar cama

O empresário de Mara Maravilha, Leandro Bernal, acionou os advogados da cantora em caráter de urgência após a ex-nadadora Rebeca Gusmão quebrar a cama da peoa de "A Fazenda".

A atitude foi tomada após a reação de Rebeca, que se irritou com mais uma punição provocada por Mara. Por isso, o empresário teme pela integridade física da cantora.

"Estou indignado com as atitudes violentas que vimos. Entrei em contato com nossos advogados para que medidas judiciais sejam tomadas em relação à essa cena absurda que o Brasil assistiu. A postura de Rebeca Gusmão é inadequada para um reality show", disse Bernal em nota.

Fazendeira desta semana, Mara tem irritado os outros peões por conta da sequência de punições sofridas dentro do reality. Na última, ela jogou um balde na cabeça e acabou molhando o microfone, o que é proibido. Por causa disto, o grupo teve de ficar 24 horas sem água me gás.

Os outros participantes chegaram a tocar sino para pedir sua expulsão do programa.

