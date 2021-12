Empreguetes voltam para curar depressão de Rosário

Rosário (Leandra Leal) decide que não vai mais cantar após saber que vai ter que pagar uma multa milionária aos patrocinadores de sua turnê. Ao saber da notícia, Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle Drummond) pedem a ajuda de Tom (Bruno Mazzeo), que emplaca um show do trio no fest-show da Primavera. É só o primeiro da volta de As Empreguetes em "Cheias de Charme".

