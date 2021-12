Empreguetes voltam à cena em show de Roberto Carlos

As atrizes Leandra Leal, Taís Araújo e Isabelle Drummond vão encarnar novamente as Empreguetes. O trio de cantoras de "Cheias de charme" volta a se apresentar no especial de fim de ano de Roberto Carlos, na Globo. O acerto foi feito quando a novela das 7h ainda estava no ar e mantido em sigilo. A surpresa vazou e o povo não vê a hora de matar a saudade das meninas.

