Emoção marca sepultamento de Marília Pêra no Rio

Amigos, fãs e familiares foram prestar a última homenagem à atriz Marília Pêra na tarde deste sábado, 5, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O cortejo do caixão até o túmulo foi acompanhado apenas pela família e amigos.

Próximas ao túmulo, a irmã Sandra Pêra e a amiga Arlete Sales acompanharam o enterro emocionadas. "Perdi uma companheira, uma amiga. Uma atriz que era uma estrela, que podia se apresentar em qualquer palco do mundo. Uma pessoa maravilhosa que continuou trabalhando até sempre", afirmou Arlete.

O corpo da atriz foi velado no Teatro Leblon, em uma sala batizada em homenagem à ela. Diversos artistas relembraram momentos com a atriz. "Ela gravava sentada, mas ela ainda estava ali, fazendo planos para o futuro. A gente não quer creditar que isso vá acontecer. Ela se queixava de cansaço ao subir a escada, mas por um tempo eu não sabia o que era. Eu aprendia com ela, não contracenava com ela, eu aprendia com ela. Ia ter aula", disse Miguel Falabella à imprensa. Ele, que gravava o seriado "Pé na Cova" com ela, afirmou que a atriz não falava sobre a doença com ele.

Outra atriz do elenco do seriado global, Luma Costa, também lembrou os momentos com a atriz. "Marília foi minha maior inspiração, minha diva. Ela deixa um legado para os novos atores como nós", afirmou. Murilo Rosa, que trabalhou com Marília há 18 anos, também foi prestar homenagens à atriz. "É uma pessoa excepcional. Marília se foi deixando muita coisa para a gente", disse.

Marília Pêra morreu na manhã deste sábado, 5, às 6h, na casa dela, no Rio de Janeiro, aos 72 anos. A atriz lutava contra o câncer no pulmão há dois anos. Ela era casada com Bruno Faria e tinha três filhs: Ricardo Graça Mello, Esperança Motta e Nina Morena.

