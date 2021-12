Emissoras preparam especiais com atrações musicais para a virada do ano

É fim de ano e, como sempre, as emissoras de televisão preparam uma programação especial para aqueles telespectadores que vão se manter grudados na tela. A TV Brasil, por exemplo, apostou nos musicais no período entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, com atrações como Ivete Sangalo e Diogo Nogueira.

A música começa a rolar às 17h45 de sábado, com o Festival BR-135. O evento realizado em novembro em São Luís reuniu artistas do Maranhão, a banda pernambucana Nação Zumbi e o conjunto formado por Liniker e o Caramelows.

Ivete entra em ação para a virada a partir das 21 horas, no programa Todas as Bossas. O show é o Ivete Canta o Amor, gravado pela TVE Bahia em novembro no Teatro Castro Alves, no qual a cantora recebe convidados especiais.

Em seguida é a vez de Diogo Nogueira, no clássico Samba na Gamboa, sua tradicional roda de samba da TV Brasil. Nesta edição comemorativa o apresentador conversa e canta com Baby do Brasil, Fafá de Belém, Fernanda Abreu, Maria Rita, Elza Soares, Gabriel o Pensador, Mr. Catra, Rogê, Luiz Caldas, Geraldo Azevedo e Quarteto em Cy.

À 0h30, o canal reexibe as apresentações do Festival BR-135. Em seguida, o especial A Pequena Bahia de Dorival Caymmi. Já às 2h30, um tributo homenageia o percussionista Naná Vasconcelos com seu último show em público. A sequência de espetáculos traz às 3h30 a edição especial do Partituras, com a Orquestra de Cordas da Grota e o conjunto de violinos Os Pequenos Mozart.

Viva

Já o canal Viva exibe sábado, às 15 horas, uma homenagem a Cássia Eller no Gente Inocente. O programa, que terá a participação de Ney Matogrosso, homenageia ainda o cantor Cazuza.

A emissora entra em ritmo de virada com o Globo de Ouro - Especial de Ano Novo, exibido às 19 horas. Trata-se da reexibição da edição de fim de ano do programa da Globo, exibido em 1988, com participações de Lulu Santos, Fafá de Belém, Rosanah, Cazuza, Titãs, Yahoo, os Paralamas do Sucesso, a Banda Reflexus, Fábio Jr., Patrícia, José Augusto, Fagner, Joanna, Simone e Xuxa.

A partir das 20 horas, o Viva apresenta a maratona Globo de Ouro Palco Viva Axé, já para entrar na virada do ano com grandes astros da música baiana: Luiz Caldas, Saulo, Terra Samba, Ludmilla, Babado Novo, com Mari Antunes no vocal, e o dueto de Gilberto Gil e Ivete Sangalo.

Reencontros

Na edição seguinte tem Daniela Mercury. Em seguida, o canal mostra reencontros de grupos e suas ex-vocalistas: Emanuelle Araújo com a Banda Eva, a Cheiro de Amor com a participação de Carla Visi e Márcia Freire, além da atual vocalista da banda, Vina Calmon.

O programa traz ainda a participação de Netinho, o encontro de Daniela Mercury e Ivete Sangalo, Claudia Leitte, a banda É o Tchan com a participação de Jacaré, Ricardo Chaves, Bamdamel e Ara Ketu.

