Emissoras investem em tecnologia para conquistar público

Não precisa pular o Carnaval na rua para ficar de olho na festa. Quem prefere curtir no conforto do sofá tem na TV opções para acompanhar os circuitos, tanto na telinha tradicional quanto pelo computador e celular.

Na TVE, a cobertura começa na quinta-feira e segue até a madrugada de terça. Com mais de 150 profissionais envolvidos e apresentação de Pâmela Lucciola, Igor Baraúna, Ayana Simões, Vânia Dias e Liliane Reis, o canal centra a transmissão no Campo Grande, com 12 câmeras, e no Pelourinho, com quatro, além de repórteres espalhados pela cidade, prevendo 9 horas diárias de programação.

"O objetivo da TVE é ser complementar ao que os outros veículos oferecem", explica Flávio Gonçalves, diretor geral da emissora. Distribuindo conteúdo para 68 países e 21 estados do País, por meio da TV pública, a TVE aposta na interatividade com o público - "Colaboração de quem está curtindo a festa, mas também quem está assistindo".

Já TV Aratu, afiliada do SBT, celebra seu 7º ano como veículo oficial do Carnaval soteropolitano. "Ser a emissora oficial do Carnaval aumenta muito a nossa responsabilidade. Não basta ter a maior transmissão, é preciso ter inovação, conteúdo e muita qualidade técnica", afirma Ana Coelho, diretora TV Aratu.

Em parceria com a equipe do SBT, a emissora traz mais de 300 profissionais, com cerca de 60 horas de transmissão ao todo. O destaque local dos apresentadores vai para Rita Batista e Wanda Chase, que se juntam a nomes como Celso Portiolli, Ticiana Villas Boas e Helen Ganzarolli.

A emissora aposta também na interação com quem está na rua. "Vamos explorar muito os recursos tecnológicos", comenta Christiano Caldeira, gerente de conteúdo. "Trazer o folião para dentro da emissora". Assim, a Aratu traz vídeos no Instagram, em 360° e no Periscope.

A Band, por sua vez, conta com mais de 350 câmeras para a transmissão. E seu camarote, o Planeta Band Othon, é o carro-chefe, sendo ponto para interação com os apresentadores Betinho (15 carnavais baianos) e Patrícia Maldonado (8º ano). No Campo Grande, a transmissão é de Monica Aopor. "Junta toda a equipe que vem de São Paulo com a nossa", afirma Zuleica Andrade, diretora de jornalismo da Band local.

A Record vai cobrir o Carnaval no circuito Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho, exibindo 6 horas diárias de transmissão com os apresentadores Ana Paula Farias, Fábio Tucilho, Jéssica Senra, Raimundo Varela, Zé Eduardo.

A emissora vai utilizar também helicóptero e um link móvel para acompanhar a folia. "Vai ter equipe de reportagem em todos os pontos de Carnaval de bairro", afirma a coordenadora de Jornalismo do canal, Ana Raquel Coppeti.

A cobertura diária vai das 12h às 14h45, e das 19h45 às 23h30, além dos boletins nos intervalos comerciais. No sábado, tem o Record Folia, apresentado por Jessica Senra e Matheus Ramos.

Já na TV Bahia, serão 15 horas de transmissão para cobrir os dois grandes circuitos, mas não só utilizando câmeras convencionais, como também recursos como microlink e mochilink, filmadoras pequenas que podem estar em qualquer lugar para capturar quem está nas ruas. A interatividade com o telespectador não se dá apenas dessa forma, já que o folião pode enviar vídeos e fotos para o canal.

Com o tema Viva a sua Fantasia, a transmissão, que conta com a participação da sambista Juliana Ribeiro, vai ser comandada por Alessandro Timbó, Andreia Silva, Camila Marinho, Jony Torres, Osmar Martins (Marrom), Jair e Vincentino.

A crise econômica não fez reduzir a equipe, nem mesmo a qualidade da reportagem, afirma o Diretor de Jornalismo do canal, Roberto Appel. "O Carnaval é uma das festas mais importantes da Bahia e a gente não pode deixar de fazer cobertura nos três circuitos".

A TV Bahia exibe também flashs de reportagem em parceria com a Rede Globo, GloboNews e a Globo Internacional. Depois da Quarta-feira de Cinzas, vai ter as melhores músicas do Carnaval com a votação do Bahia Folia, que acontece no sábado pós-festa.

