Emissora divulga elenco completo de nova temporada de 'Twin Peaks'

O canal pago americano Showtime divulgou nesta segunda-feira, 25, a lista completa dos atores que vão participar da nova temporada da série Twin Peaks, sucesso na década de 1990.

Ao todo, são 217 nomes, incluindo alguns atores que já participavam das temporadas anteriores. Dentre os veteranos, os principais são David Duchovny e James Marshall, enquanto Naomi Watts, Monica Bellucci e Jim Belushi, Michael Cera, Ashley Judd e Amanda Seyfreid são algumas das novidades.

A série, que está prevista para 2017, vai se passar 25 anos depois dos acontecimentos que encerraram a temporada anterior e terá direção de David Lynch, mesmo diretor de antes. A história se passa na cidade fictícia de Twin Peaks e retrata a investigação do agente do FBI Dale Cooper sobre o assassinato da estudante Laura Palmer. A série teve duas temporadas e ganhou três estatuetas do Globo de Ouro em 1991. A emissora anunciou que as gravações já foram encerradas.

