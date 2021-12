Emilly vence BBB 17 e descarta romance com Marcos

A gaúcha Emilly, de 20 anos, foi a vencedora do Big Brother Brasil 17 (TV Globo) nesta quinta-feira, 13. Ela, que recebeu 58% dos votos (mais de 140 milhões), ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Vivian ficou em segundo lugar com 49% e Ieda em terceiro com 1%.

Emilly entrou no BBB ao lado de sua irmã gêmea Mayla e foi a escolhida para permanecer na casa. Ela nasceu em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, e teve um affair com o médico cirurgião Marcos Harter, eliminado por agredi-la fisicamente.

Fora do confinamento, a vencedora deixou claro que o romance que teve com Marcos já é coisa do passado. "Eu estou feliz por ter visto meu pai, minha irmã, meus fãs. O Marcos não falou comigo. E eu nem estou pensando nele na verdade", declarou.

Ela também disse que não sentia firmeza da parte dele em continuar um relacionamento fora do jogo. "Eu imaginava um relacionamento fora com o Marcos, mas eu não via determinação dele nisso. Só quero pensar na minha família, soltar as cinzas da minha mãe, ajudar a família com o dinheiro e tudo. Marcos não quero saber dele", disse afirmando que seguiu conselho da irmã Mayla sobre romper com o médico.

