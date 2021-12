Emilly e Marcos movimentam edredom após briga por conta de Vivian

O casal Emilly e Marcos do Big Brother Brasil 17 voltaram a se desentender, mas a noite deste sábado, 4, terminou com eles movimentando o edredom. Como é recorrente entre eles, a dupla tentou se manter afastada a pedido da sister, mas não resistiram.

A briga dessa vez foi por conta da desavença de Emilly e Vivian. A gêmea não cumprimentou a colega, o que desagradou o médico. Ele disse que a namorada tem uma antipatia gratuita por Vivian. Mas Emilly discorda.

Após a discussão, os dois foram para o quarto azul, onde acabaram fazendo as pazes e indo para debaixo do edredom. Não é possível afirmar que eles tenham transado, como já aconteceu. Mas pela movimentação, a noite foi quente. As carícias foi interrompida por Rômula, que entrou no quarto.

Depois da "água fria", Emilly arrumou a roupa e foi para a cozinha.

adblock ativo