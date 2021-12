Emilly é líder no BBB 17 e internautas pedem revisão de prova

Emilly venceu a prova "tapetes voadores" e é a nova líder do Big Brother Brasil (BBB17) neste sábado, 8. Mas internautas questionam o resultado do jogo. Pelo Twitter, eles alegam que a jovem quebrou algumas regras.

"Não pode fazer xixi, não pode dormir, não pode encostar nos cabos pretos, não pode deitar. Não brinquem com a regra, esse é aquele pênalti que a gente bate com força", orientou Tiago Leifert, no início da prova.

Segundo os internautas, Emilly teria dormido e afirmado para Marcos que fez um pouco de xixi durante a prova.

Fora dormir na prova, a princess de Taubaté pode tirar a bunda do chão? É isso mesmo? EMILLY ELIMINADA #BBB17 pic.twitter.com/UoBohNXHAf — camille 👠 (@STARGIRL_2005) 8 de abril de 2017

Emilly já dormiu DUAS vezes, a TERCEIRA já pedi musica no fantástico, ne mores ACORDAAAA PRODUÇÃO #Emillyeliminada #BBB17 — UNIDOS PELA VIVIAN (@unidosporvivian) 8 de abril de 2017

Após a divulgação do resultado, diversos internautas iniciaram uma campanha pedindo a revisão do jogo. O público não é o único que está reclamando. Marcos também questionou o fato de ter sido eliminado.

O brother deixou a prova por ter quebrado a regra de não ficar sentado ou se levantar durante a disputa, mas ele alegou que a regra não ficou clara e saiu revoltado dizendo que iria reclamar. O médico chegou a xingar a produção do programa.

Emilly venceu o jogo depois que Marinalva esqueceu de apertar um botão e foi eliminado após 12 horas de prova.

