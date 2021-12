Emanuelle Araújo revive sua história em "Malhação Sonhos"

A história de Dandara em "Malhação Sonhos", da Globo, é parecida com a da atriz que a interpretará: Emanuelle Araújo. Na ficção, a professora de canto foi mãe muito cedo, o que a fez abrir mão da carreira de cantora e se dedicar a dar aulas para jovens. Na vida real, Emanuelle engravidou aos 17 anos, mas não deixou os sonhos de lado. Segundo a atriz e cantora, a vida lhe deu muitas chances nesse sentido, e ela seguiu em frente. As duas também são semelhantes em outros aspectos, como carisma e no perfil de ser uma pessoa conselheira. Esta é a sétima novela que Emanuelle faz e, paralelamente à teledramaturgia, ela dá continuidade ao seu trabalho na banda Moinho, que acaba de lançar um disco. Embora não tenha música até agora na trilha sonora da trama, a atriz e cantora comemora a participação na história - que define como "para todas as idades". Ela vai fazer vários duetos em cena com o cantor Leo Jaime, que também está no elenco da novelinha infantojuvenil.



Como você descreve a sua personagem, Dandara?



Ela é conselheira, mãe, tem uma coisa muito forte de alegria, de transmutar os lugares por onde passa com essa energia boa. Dandara não seguiu carreira de cantora porque teve um filho muito cedo, mas não é frustrada. Ela se movimentou, tornando-se uma excelente professora, que lida bem com todas as questões.

Ela é uma personagem muito parecida com você, que também foi mãe cedo, certo?

A diferença é pontual. Eu segui carreira, mas poderia ter sido uma Dandara. Poderia não ter conseguido e ter me tornado uma professora. A vida me deu oportunidades. Não foi fácil criar uma criança e ter uma carreira. A Dandara não conseguiu por mil questões. Mas, o mais lindo é que, mesmo não conseguindo, ela não ficou amarga. Dandara é feliz com sua trajetória.

Em cena, vamos ver você cantando ao lado de Leo Jaime?



Estou amando trabalhar com ele e vamos cantar algumas músicas juntos. Dandara, apesar de amar a arte, não seguiu a carreira de cantora. Mas, no fundo, ela é uma cantora. Quando o Nando Rocha (Leo Jaime) aparece, ele sempre a chama para dar uma canja, e ela vai. Então, temos vários números em cena. É uma delícia.

Como é contracenar com Eriberto Leão, já que os personagens de vocês terão uma aproximação maior na história? Como está a química entre vocês?



Estou amando trabalhar com o Eriberto. A gente tem um romance na história e estamos com uma química superlegal em cena. Na verdade, não só com ele, mas com todos os outros atores. Estamos muito unidos.

Você acha que um bom ambiente de trabalho já é metade do caminho para o sucesso?



Ajuda muito. Principalmente porque essa é uma Malhação onde as histórias se misturam, com conflitos ou romances. Existem muitas histórias na novela e tem assunto para todas as idades.

Como fica a sua carreira musical durante o período de Malhação Sonhos?



Como sempre! É a sétima novela que eu faço, paralelamente à minha carreira de cantora. O Moinho está lançando um disco e as críticas são boas. Agora, vamos começar a turnê de shows. Vai funcionar como sempre: com jogo de cintura e muito trabalho.

Vai ter música do Moinho na trilha de Malhação Sonhos?



Eu não sei. O diretor recebeu o disco. Confesso que o álbum chegou um pouquinho atrasado. Mas eu já vou cantar tanto na trama, que já está muito bom para mim.

