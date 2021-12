Em Tapas & Beijos, Tijolo arruma confusão com Stephanie

O Dia das Mães se aproxima e, mesmo sem ter filhos, Sueli (Andréa Beltrão) e Fátima (Fernanda Torres) serão obrigadas a testar seus instintos maternos no episódio do seriado "Tapas & Beijos" que vai ao ar na noite desta terça-feira, 6. Enquanto Jorge (Fabio Assunção) tenta aproximar Sueli e Bia (Malu Rodrigues), Fátima se vê na obrigação de cuidar dos filhos de Armane (Vladimir Brichta).

Com a data comemorativa se aproximando, Jorge decide fazer compras para um almoço de família. Surpresa com a iniciativa do namorado, Sueli não entende o alvoroço, já que não é mãe de Bia. Jorge apela e diz para a namorada que a filha tem um carinho fraternal por ela, amolecendo o coração da vendedora.

Enquanto isso, Jurandir (Érico Brás) continua aprontando e, ao encontrar uma cadela perdida na rua, decide que ter um animal de estimação é uma boa ideia. O malandro conta para Bia a novidade, mas ela não aceita bem e, astuta, resolve aproveitar a chegada do Dia das Mães para presentear a madrasta com o bichinho.

Tocada pelo gesto da enteada, Sueli decide encarnar a mãe, mas só até a cadela ter filhotes e fazer muita bagunça no apartamento.

Mãezona

Já Armane sente o desgaste físico por conta da trabalheira com os filhos e acaba sendo internado bem ao lado de Clotilde, que continua em coma. Caberá a Fátima tomar conta dos enteados.

Sem saber como acalmar os pequenos, ela perde socorro a PC (Daniel Boaventura), que se mostra jeitoso com crianças. Aproveitando a oportunidade de ficar perto da amada, o dentista se oferece para ajudá-la e Fátima aceita, mesmo com a desconfiança de que Armane ficará uma fera quando descobrir.

Na Boate La Conga, Djalma (Otávio Muller) aproveita para tentar convencer Flavinha (Fernanda de Freitas) a formar uma família e de quebra abandonar a carreira na casa noturna.

Tijolo (Orã Figueiredo), por sua vez, arruma uma confusão enorme com Stephanie (Rafael Primot) quando perde Baby, a cadela de estimação da esposa. O sócio de Jorge é intimado a procurá-la por todo o bairro sem imaginar que o animal está bem próximo: na casa de Sueli.

"Tapas & Beijos" tem redação final de Cláudio Paiva, Cláudio Lisboa e Nilton Braga, e direção geral e de núcleo de Maurício Farias.

