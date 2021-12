Em "Meu Pedacinho de Chão", galãs dividem corações

De propósito ou não, eles são galanteadores e mexem com o coração feminino na trama das seis, "Meu Pedacinho de Chão" (Globo). De um lado, Zelão (Irandhir Santos), um bruto capanga, resolveu mudar seu jeitão de ser. O motivo? O amor pela professorinha Juliana (Bruna Linzmeyer) - para o tormento de Renato (Bruno Fagundes). De outro, o galã Viramundo (Gabriel Sater), com sua viola e seu jeito simples, balança o coração de Gina (Paula Barbosa), para terror de Ferdinando (Johnny Massaro).



Pronto, estão armadas as disputas amorosas. "O Viramundo é galanteador e, quando vê uma belezura como a Gina, ele se anima", diz seu intérprete, Gabriel Sater. Para o ator, o personagem passou por uma crise no namoro com Milita (Cintia Dicker) e, por isso, ele fica atraído pelo jeito doce de Gina. "Ele gosta até do estilo mais bravo e fechado dela." Mas o ator garante que Viramundo ainda não esqueceu Milita. "Pode até ser que ele fique com a Gina, pois ela mudou um pouco o coração dele. Eu torço por quem gostar mais dele", diz Sater.



Para Paula Barbosa, que vive a Gina, "o Viramundo tem uma linguagem mais próxima da dela". "Ela está se apaixonando por ele até de forma ingênua. Ela se acha inferior a ele e não creio que seja amor verdadeiro", avalia a atriz, que acredita que sua Gina tenha um final feliz com alguém. "Acho que ela vai saber o que é amor com o Ferdinando", palpita.

