Em "Império", Cláudio diz a Beatriz que vai morar com Léo

Cláudio (José Mayer) e Beatriz (Suzy Rêgo) não vão terminar juntos em "Império" (Globo). No episódio desta segunda-feira, 9, o cerimonialista toma uma decisão na sua vida e chama a esposa para uma conversa séria.

"Eu disse que você seria a primeira a saber. O Léo (Klebber Toledo) acabou de ligar, e eu estou aqui, com o coração na mão para te dizer... Primeiro, que vou te amar até morrer... E, segundo, que eu e o Léo vamos viver juntos", comunica.

Beatriz, no entanto, não demostra tanta surpresa com a declaração do marido e diz que o apoia na decisão. Os dois se abraçam e ela aproveita para contar que também está namorando outro homem.

"É isso aí, Cláudio... Eu já arranjei um namorado", diz Beatriz.

Beatriz vai apresentar o novo parceiro, Otávio, durante o casamento de Vicente (Rafael Cardoso).

