"Em Família":Clara recebe proposta de Marina e tira aliança

Clara (Giovanna Antonelli) e Marina (Tainá Müller) estão cada vez mais próximas. Na festa de aniversário de Gisele (Agatha Moreira), as duas dançam coladinhas.

"Só passam coisas bonitas pela minha cabeça quando penso em você", diz a fotógrafa à assistente, e pede para que passem a noite juntas, mas ouve um "não" como resposta: "Não devo. Tenho casa, marido, filho... Não dá para agir como se eu fosse uma adolescente", explica Clara, em cena que vai ao ar nesta quinta-feira, 29.

De acordo com o site oficial da trama, no capítulo do dia 30, Clara vai tirar sua aliança, demonstrando que seu casamento com Cadu (Reynaldo Gianecchini) está abalado desde que conheceu Marina.

