Em Família: Virgílio pergunta a Luiza sobre Laerte e ela

Na novela Em Família, que vai ao ar nesta sexta-feira, 27, Selma se confunde com as contas da casa e se preocupa com seus lapsos de memória. Luiza sugere a Alice que Laerte e Verônica façam uma apresentação na casa de repouso.

Clara aceita voltar a trabalhar no estúdio de Marina. Cadu vai com Nando conhecer o galpão de Laerte e passa mal, deixando todos preocupados. Leto diz a Shirley que quer ir para Goiânia ver a exposição de Virgílio.

Helena e Felipe conversam sobre a inauguração do consultório. Virgílio pergunta a Luiza se há algo entre ela e Laerte. Ela nega qualquer envolvimento, mas admite que o admira.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

