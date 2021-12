Em Família: Vanessa Gerbelli quer amadurecimento de Juliana

Intérprete da descontrolada Juliana, papel com que ganhou destaque na novela "Em Família" (Globo), Vanessa Gerbelli é cautelosa ao falar do final de sua personagem, mas aposta no amadurecimento - e não na insanidade.

A trama acaba sexta. Após comprovar, por meio de um exame de DNA, que Nando (Leonardo Medeiros) é o verdadeiro pai da pequena Bia (Bruna Faria), resta saber se a tia de Helena (Julia Lemmertz) será capaz de perdoar a traição do ex-marido.

"Há muitas questões a serem superadas no relacionamento dos dois, e Bia pode ajudá-los a se reencontrar como casal", diz Vanessa. Ainda assim, a atriz acredita que toda a obsessão que sua personagem desenvolveu pela menina, ao longo da novela, deve ser abrandada pelo fato de ela ter dado à luz seu próprio filho. "Acredito que o fato de ter gerado uma criança a tenha deixado mais equilibrada."

Com isso, Vanessa também afasta a possibilidade de que Juliana sucumba à loucura. "Mas eu não posso responder pelo autor. Ele é quem sabe que fim dará à personagem", esquiva-se. Manoel Carlos, aliás, já preparou, para esta semana, cenas em que sugere um novo amor para a personagem e, consequentemente, um final feliz. E faz suspense sobre a morte de Jairo (Marcello Melo Jr.).

adblock ativo