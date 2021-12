Em Família: trama vai exibir Helena abortando bebê de Laerte

Manoel Carlos terá que produzir uma nova cena na novela Em Família, da Globo. Para evitar polêmica com o público, o autor terá que mostrar ao telespectador que Luiza (Bruna Marquezine) não é mesmo filha de Laerte (Gabriel Braga Nunes).

Para que tudo fique bem esclarecido, segundo a coluna Telinha, do jornal Extra, o autor irá fazer uma cena mostrando Helena jovem (Bruna Marquezine) abortando o filho que esperava do primo há 20 anos. O aborto acontece logo após ela saber que a Neidinha (Jéssica Barbosa) foi estuprada.

O autor até chegou exibir uma cena na fase atual da trama, em que Helena e Neidinha (Elina de Souza) conversam sobre a perda do bebê.

A ideia do autor, após tantas explicações, é investir no caso entre Luiza e o músico sem o risco de ter a rejeição do público por um possível incesto.

