"Em Família" terá casamento duplo com mãe e filha no altar

A novela "Em Família", da Globo, despede-se do público nos próximos dias. Os últimos capítulos reservam cenas de emoção com Laerte (Gabriel Braga Nunes) surtando de vez. Ele perseguirá Luiza (Bruna Marquezine) de carro pelas ruas do Rio de Janeiro após uma briga do casal no Galpão Cultural.



O desfecho dos protagonistas é guardado a sete chaves pelo autor da trama, Manoel Carlos. Porém, alguns personagens terão seus finais revelados aos poucos, como é o caso de Neidinha (Elina de Souza) e Alice (Erika Januza). Mãe e filha casarão na mesma cerimônia, ao ar livre, no lar de idosos.

Ao ser pedida em casamento por Vitor (Gustavo Machado), Alice se espantará com o namorado, já que eles mal se conhecem. "Eu sei muito bem o que quero para mim. Já ralei muito na vida. Tenho certeza que não vou encontrar uma mulher melhor do que você. Nunca encontrei. E olha que procurei, hein? E aí? Só depende de você", dirá o policial.

A jovem aceitará o pedido e resolverá se casar juntamente à mãe, que já estará preparando a sua união com Theo (Rafael Zulu). A festa será simples, juntando jovens e idosos na mesma.



Para os íntimos



Outro casal que vai preparar uma cerimônia só para os mais íntimos será Marina (Tainá Müller) e Clara (Giovanna Antonelli). Elas se casarão no Galpão Cultural, tendo Cadu (Reynaldo Gianecchini) e Verônica (Helena Ranaldi) como padrinhos da união. As duas também decidirão adotar uma irmãzinha para Ivan (Vitor Figueiredo).

O amor vai se instalar em diferentes núcleos da novela das nove. Silvia (Bianca Rinaldi) vai se render aos encantos de Felipe (Thiago Mendonça), surgindo em diferentes diálogos com declarações de amor ao médico. "Hoje eu vejo que o Cadu entrou na minha vida para me fazer enxergar que eu merecia um amor maior do que o do Gabriel (Miguel Thiré). Às vezes, a gente deseja tanto uma paixão que fantasia muito. Com o Felipe é tudo muito real, muito verdadeiro, foi acontecendo aos poucos. É um amor pleno", dirá ela a Clara, que será sua cunhada. Os dois vão decidir viver em Goiânia, morar na casa que pertence à família dele e trabalhar no hospital da cidade.

Já com Juliana (Vanessa Gerbelli), a paz vai demorar um pouco mais. O exame de DNA confirmará que Bia (Bruna Faria) é filha de Nando (Leonardo Medeiros). Jairo (Marcello Melo Jr.) vai se mostrar fragilizado pela primeira vez no folhetim, mas seu sofrimento será mais por conta de ter sido "chifrado" por Gorete (Carol Macedo).

