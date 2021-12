Em Família terá beijo entre as personagens lésbicas

As atrizes Giovanna Antonelli e Tainá Müller vão se beijar na novela Em Família, da Globo. O autor Manoel Carlos ainda não escreveu a cena, mas a emissora já autorizou e as atrizes foram informadas, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

De acordo com a publicação, a cena deve ir ao ar depois do capítulo 50, quando o romance entre as duas vai engrenar.

