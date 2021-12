Em Família: Shirley provoca Helena

Na novela Em Família,, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 13, Juliana ameaça matar a avó de Bia para ter a guarda da menina. Laerte chega na praia em que Luiza está e André se morde de ciúme. Clara pede desculpa por ter dado um fora em Marina.

Shirley esfrega na cara de Helena o filho que teve com Laerte. Felipe vê Gabriel em sua casa, brinca e provoca ciúme por Silvia. Helena hesita, mas fica de olho no dinheiro de Shirley. Cadu cozinha com Luiza e Ivan e acaba passando mal. Doida, Shirley bate no carro de Verônica só para chamar atenção. Luiza convence pai a fazer exposição.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 12? Então assista aos vídeos.

