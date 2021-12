Em Família: Shirley encontra o pai de Laerte morto

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 26, Cadu e Nando discutem por causa do restaurante. Chica conta para Helena que passou a noite com Ricardo. Laerte cuida de Itamar. Laerte liga para Luiza, e André e Verônica ficam enciumados. Itamar conversa com Laerte e Selma sobre seu testamento. Clara e Marina se divertem na lancha até chegarem à praia. Miss Lauren reclama da embriaguez do irmão de Helena.

Ricardo manda flores para Chica. Virgílio leva Benjamim para casa. Branca exige que seu advogado tire do ex-marido tudo o que estiver em seu nome. Shirley volta para Goiânia. A cobra de estimação de Shirley passeia pelo avião e apavora os passageiros. Laerte deixa Itamar sozinho do barco de pesca. Shirley encontra Itamar morto.

