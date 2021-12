Em Família: Shirley dá em cima de Laerte

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 14, Selma e Laerte vão para Goiânia fazer uma avaliação da casa. Cadu passa mal enquanto corre na praia e é socorrido pelo dono de um quiosque. Luiza fica indignada ao ver que Alice sofre preconceito racial na universidade.

Virgílio decide ir para Goiânia ver como é o espaço onde será sua exposição. Benjamin resgata seu antigo cachorro e o leva para a casa de Helena. Shirley ouve uma conversa de Leto e Paulinha e descobre que Laerte admira Luiza. Olhar de Marina mexe com Clara em jantar de família. Shirley dá em cima de Laerte na cara de Verônica. Shirley provoca Verônica, mostrando a tatuagem com o nome de Laerte no braço.



Perdeu o capítulo de quinta-feira, 13? Então assista aos vídeos.

