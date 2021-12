Em Família: Shirley beija Laerte em boate

Na novela Em Família,, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 13, Felipe entra na reunião e reconhece um paciente entre os participantes. Clara fica preocupada com Cadu. Felipe não aceita falar no grupo e sai da reunião.

Luiza ajuda o tio e comemora sua coragem de ter ido ao AA. Shirley e Laerte vão a uma boate em Goiânia e um fotógrafo registra um beijo dos dois. Selma diz a Laerte para ter cuidado com Shirley.

Helena diz a Virgílio que vai levar Benjamin para passear na casa de repouso. Helena conversa com Neidinha sobre o passado e Alice escuta o fim do papo.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 12? Então assista aos vídeos.

adblock ativo