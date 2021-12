Em Família: Primos Helena e Laerte selam pacto de amor

No capítulo de estreia de Em Família, nesta segunda-feira, 3, Chica relembra o batizado de Helena. Neidinha comemora sua popularidade. Juliana experimenta seu vestido de noiva. Laerte convence Helena a fazer um pacto com ele. Ramiro é rude com Chica. Helena se insinua para Virgílio e irrita Laerte. Chica e Selma falam sobre seus filhos, sem perceber que eles escutam a conversa. Helena prende o pé em cipós no fundo do lago, e Shirley observa seu afogamento sem ajudá-la. Laerte e Virgílio retiram Helena do lago e a levam para o hospital.

Marta e Mafalda implicam com Neidinha ao vê-la com um rapaz. Chica invade a emergência. Shirley debocha de Virgílio por gostar de Helena. Mafalda discute com Viriato sobre a mala cheia de dinheiro e abre sem querer fazendo todo o dinheiro voar pelos ares. Virgílio se entristece ao ver Helena com Laerte. Helena reclama com o primo por brigar com Beto. Há uma passagem de tempo.

