Em Família: Miss Lauren é atropelada e fica paraplégica

Miss Lauren, personagem de Betty Gofman, vai ser atropelada na novela "Em Família", da Globo, e ficará paraplégica. Ela vai atravessar a rua fora da faixa de pedestre e um carro a atingirá, jogando-a para o alto. Logo após ela ser socorrida, Felipe (Thiago Mendonça) vai aparecer falando que precisa de exames específicos para poder avaliar o caso.

"A radiografia mostrou uma lesão logo abaixo da sexta vértebra. É certo que ela sofreu um choque medular. Vão fazer tomografia e ressonância magnética para saber a extensão da lesão. Ainda não dá para ter certeza. Se a lesão não foi completa, ela pode se recuperar", dirá o médico, que responderá em seguida que, se a lesão for completa, Miss Lauren pode perder os movimentos da cintura para baixo para sempre.

Mateus (Tiago Martelli) ficará ao lado da mãe. Dias antes, ela revelou no folhetim que o filho é fruto de um relacionamento proibido com um seminarista e que o jovem foi criado por sua irmã nos Estados Unidos.



No dia seguinte ao acidente, o irmão de Helena (Julia Lemmertz) volta ao hospital e revela: "Miss Lauren, infelizmente você teve uma lesão medular completa, e seu caso é mais sério do que mostrou a avaliação inicial. A vértebra atingida não compromete o funcionamento geral do corpo, a lucidez, nem mesmo a respiração. Mas faz com que a pessoa perca o movimento das pernas".

Mateus pedirá mais explicações ao médico, lembrando casos de pessoas que voltam a andar após tratamento. "Ela vai passar por sessões de fisioterapia e outros tratamentos complementares para melhorar o movimento e a sensibilidade, mas não temos garantia de melhora. Lesões como esta são realmente delicadas e, teoricamente, irreversíveis", dirá Felipe.

