Em Família: Marina e Clara ficam noivas e se beijam

Marina (Tainá Müller) e Clara (Giovanna Antonelli) finalmente vão partir para um relacionamento mais sério. No capítulo da próxima segunda-feira, 30, a fotógrafa pedirá a assistente em casamento e as duas selarão o amor com um beijo.

De acordo com o site oficial da novela, Marina compra uma aliança e dá de presente à namorada, que fica surpresa e feliz, e pede para que ela use o anel na mão direita, mostrando um igual em seu próprio dedo.

Vanessa (Maria Eduarda de Carvalho) aparece na hora e faz comentários sarcásticos, mas, assim que sai do estúdio, Marina diz à Clara que adoraria convidar a ex-para ser madrinha delas. É aí que a ex-mulher de Cadu (Reynaldo Gianecchini) se dá conta de que é um pedido oficial de casamento, fica emocionada e aceita sem hesitar.

Homossexualidade na teledramaturgia

Reza a lenda que o primeiro beijo gay da teledramaturgia foi no teleteatro "A Calúnia", de 1963, na TV Tupi, entre as personagens de Alda Alves e Geórgia Gomide, mas não há registros da cena.

Em 2011, enfim, o SBT exibiu o primeiro beijo homoafetivo em novelas, em "Amor e revolução". Na trama, entre a advogada Marcela (Luciana Vendramini) e Marina (Gisele Tigre), dona de um jornal.

Já Clara e Marina vão protagonizar o primeiro beijo gay feminino no horário nobre da Globo. Na novela anterior, "Amor à Vida", os personagens Niko (Thiago Fragoso) e Félix (Mateus Solano) exibiram o primeiro beijo entre dois homens.

Na época, após a exibição do capítulo, a emissora divulgou uma nota sobre a cena:

"Toda cena de novela é consequência da história, responde a uma necessidade dramatúrgica e reflete o momento da sociedade. O beijo entre Felix e Niko selou uma relação que foi construída com muito carinho pelos dois personagens. Foi, portanto, o desdobramento dramatúrgico natural dessa trama. A pertinência desse desfecho foi construída com muita sensibilidade pelo autor, diretor e atores e assim foi percebida pelo público. É importante lembrar que o relacionamento homossexual sempre esteve presente nas nossas novelas e séries de maneira constante, responsável e natural. A cena esteve de acordo com essa premissa e com a relevância para a história".

Beijo de "Amor e Revolução", novela do SBT

Beijo da novela "Amor à Vida", da Globo

