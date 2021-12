Em Família: Marina diz que está se apaixonando por Clara

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 19, Laerte se assusta ao ver Luiza e tenta falar com ela fora de seu camarim. André discute com Luiza.



Selma confidencia a Felipe que não consegue perdoar Helena. André chega mal humorado em casa. Dulce se desculpa com seus convidados pela atitude do filho. Luiza conta que falou com Laerte, e Helena se desespera.



Branca tenta seduzir Ricardo. Clara, Cadu e Fernando encontram Marina em um restaurante. Juliana mostra a Guiomar o quarto que preparou para os filhos que perdeu.



Marina diz a Vanessa que está se apaixonando por Clara. Laerte discute com Verônica, e Selma tenta escutar os dois de seu quarto.



Juliana vai ao hospital, observa os aparelhos que monitoram a respiração de Gorete e afirma que está cuidando de Bia. Gustavo vê Juliana deixar o hospital apressada. Os enfermeiros percebem que Gorete faleceu.

