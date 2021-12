Em Família: Marina convida Clara para morar com ela

Marina (Tainá Müller) e Clara (Giovanna Antonelli) vão ficar ainda mais próximas na novela "Em Família", da Globo. A fotografa vai aproveitar a crise no casamento da assiste para tentar conquistar o amor de Clara.

Durante um dia normal de trabalho no estúdio, Marina observa Clara trabalhar e diz que gosta de vê-la assim, compenetrada. Clara agradece o elogio e confidencia que manter o foco a ajuda a esquecer das dificuldades que anda passando em casa. Apesar de não querer se estender no assunto, ela conta que as brigas com Cadu (Reynaldo Gianecchini) já estão afetando o filho Ivan (Vitor Figueiredo).

Para levantar ainda mais o astral de Clara, Marina conta que, no dia seguinte, elas vão fazer uma sessão de fotos na rua.

Clara então lamenta que ainda tenha uma noite pela frente, pois lembra que está dormindo fora de casa. "Aqui você sabe que pode dormir na hora que quiser", convida a fotógrafa. Mas Clara corrige: "Que puder!"

