Em Família: Marina chama Clara para trabalhar com ela

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 21, Helena discute com Luiza. Clara conversa com Marina e tenta disfarçar sua inquietude. Helena e Virgílio discutem. Selma e Verônica se preocupam com o comportamento de Laerte. Marina chama Clara para trabalhar com ela, e Vanessa não gosta. André diz a Luiza que sofre por ter sido rejeitado por seus pais biológicos.

Branca diz a seu advogado que deixará o ex-marido falido se ele não voltar para ela. Helena dorme com o colar que Laerte lhe deu em suas mãos. Clara avisa a Cadu que começará a trabalhar com Marina. Virgílio se reconcilia com Helena. Laerte procura Luiza.



Perdeu o capítulo de quinta, 20? Então assista aos vídeos.

