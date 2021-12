Em Família: Luiza vê Laerte ensaiando em sua faculdade

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 15, Juliana tenta descobrir o que aconteceu com Bia, e Helena se preocupa com a tia. Paulinha e Leto levam Laerte e Verônica ao Vidigal. Clara liga para Marina, mas não consegue falar nada. Juliana pega Guiomar e Bia na creche. Virgílio e Helena discutem, e Luiza conversa com o pai. Juliana explica para Gustavo que precisa saber do estado de Gorete, pois pretende adotar Bia. Chica se encontra com Ricardo e fala sobre Branca e Ramiro.

Clara pensa em desistir de ir à casa de Marina. Fernando ouve Juliana conversando com o médico que cuida de Gorete e se preocupa. Helena e Virgílio se reconciliam. Luiza vê Laerte ensaiando em sua faculdade e se anima para ir a seu recital. Itamar dá entrada no hospital, e Selma não vê que Felipe está de plantão. Fernando fica impressionado ao ver Juliana dormir no quarto de serviço com Bia. Marina e Cadu observam Clara se aproximar.

