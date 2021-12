Em Família: Luiza garante que não está interessada em Laerte

Na novela Em Família, no caítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, Silvia tenta convencer Gabriel a aceitar Felipe em seu consultório. Miss Lauren e Telma implicam com a presença de Felipe. Juliana ouve Jairo falando com Guiomar sobre a conversa com Nando. Clara reclama de Cadu para Helena. Juliana prende Jairo em sua casa. Shirley decide dar uma joia para Selma.

Luiza sonha com o concerto de Laerte e Leto. Shirley convida Selma para ficar em sua casa no Rio de Janeiro. Verônica mostra a Laerte anúncios de locais onde podem montar uma escola de música. Um joia some do estojo que será leiloado. Luiza garante que não está interessada em Laerte. Juliana mostra o bracelete para Jairo. Helena vai à casa de Juliana.

