Em Família: Laerte fere Virgílio violentamente

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, Ramiro discute política com Viriato. Laerte pousa seu avião em Esperança. Shirley provoca Helena, que fica desconcertada com a implicância da rival. Helena lembra do pacto que fez com Laerte e se entristece. Neidinha convence Helena a participar do desfile para Miss Esperança.

Laerte procura a namorada pela cidade. Laerte e Helena se reconciliam. Shirley vence o concurso de Miss Esperança. Helena volta para Goiânia com Laerte. Chica leva a filha para fazer as provas do vestido de noiva. Laerte vai para a sua despedida de solteiro. Chica percebe Felipe embriagado e se preocupa. Clara pede para dormir com Helena. Thiago prepara a despedida de solteiro de Laerte, e Virgílio fica constrangido.

Helena afirma a Chica que acredita que será feliz com Laerte. Helena mostra para Clara o medalhão da Fênix. Laerte deixa Virgílio com uma das garotas de programa e vai para o quarto com outra. Ramiro sente um desconforto no peito, mas esconde de Chica. Virgílio vê Laerte com a garota de programa e fica inconformado com a traição. Viriato ouve Shirley falar que vai para a despedida de solteiro de Laerte e se enfurece com a filha. Laerte fere Virgílio violentamente e decide ocultar seu crime.

Perdeu o capítulo de quinta, 6? Então assista aos vídeos.

