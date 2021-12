Em Família: Laerte é preso no altar

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, O cão Federal encontra Virgílio. Federal late perto de Virgílio e acaba chamando a atenção de um homem. Virgílio é levado para o hospital. Maria suspeita que Laerte possa ter feito algo contra seu filho e Selma se irrita com a acusação. Martinho conta o que aconteceu com Virgílio para Ana e Mauro.

Laerte tenta se consolar com Helena, que estranha seu comportamento. Virgílio é colocado em um quarto isolado da emergência. Helena pensa em adiar seu casamento por causa do sumiço de Virgílio. Laerte se apavora ao descobrir que o suposto assassino de Virgílio está sendo caçado. Helena decide ir ao hospital para ver Virgílio. Mãe de Virgílio invade a igreja e acusa Laerte de assassino. Laerte é preso no altar.

Perdeu o capítulo de sexta, 7? Então assista aos vídeos.

adblock ativo