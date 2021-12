Em Família: Laerte é condenado à prisão

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 10, Laerte tenta se explicar para Helena, mas os dois discutem. Shirley comemora seu aniversário em uma boate. Laerte é hostilizado por convidados da festa, e a aniversariante o defende. Laerte passa a noite com Shirley. Selma cuida do filho. Laerte é julgado e condenado. Helena se despede de Virgílio e vai embora de Goiânia com Neidinha. Helena avisa que corre o risco de perder seu bebê.

Neidinha volta para casa e desmaia nos braços de Fernando. Depois de um ano, Laerte sai da cadeia e descobre que Shirley teve um filho seu. Ele assume a criança e vai embora do Brasil. Há nova passagem de tempo. Laerte é agora um flautista famoso. Ele e Verônica tocam em um teatro em Viena. Laerte vê Luiza na plateia, fica perturbado e interrompe o espetáculo.

