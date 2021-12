Em Família: Laerte dá anel de brilhante para Verônica

Na novela Em Família, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 2, Clara vai com Cadu ao galpão e sugere que Laerte contrate Marina para fotografar o espaço. Os idosos convencem Miss Lauren a manter Felipe como médico. Verônica e Marina conversam sobre a possibilidade de um curso de fotografia no galpão. Laerte esquece Luiza e dá anel de brilhante para Verônica

Shirley compra um haras e pensa em chamar Virgílio para conhecê-lo. Laerte e Nando saem juntos e falam sobre suas respectivas mulheres. André percebe que Luiza está distante, mas ela não conta o que a aflige. Cadu pergunta se Clara quer trabalhar no bistrô.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

